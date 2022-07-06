Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurbanlık kesimleri mezbahane ve Et Kombinası Müdürlüğünde, kurbanlık satışları ise Bingöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yapılacak.

Çevreyi kirletecek ve vatandaşları rahatsız edecek şekilde kurbanlık satışı ve kesimlerine izin verilmeyecek.

Zabıta, temizlik, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekipleri, Kurban Bayramı boyunca vatandaşlara hizmet verecek.