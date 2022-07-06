Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl Belediyesi Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkların kesim ve satış yerlerini belirledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurbanlık kesimleri mezbahane ve Et Kombinası Müdürlüğünde, kurbanlık satışları ise Bingöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yapılacak.
Çevreyi kirletecek ve vatandaşları rahatsız edecek şekilde kurbanlık satışı ve kesimlerine izin verilmeyecek.
Zabıta, temizlik, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekipleri, Kurban Bayramı boyunca vatandaşlara hizmet verecek.
Etiketler: Tunceli Kurban Bayramı
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