Davut Y'nin kullandığı 36 AAT 341 plakalı araç, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Kızılırmak Şantiyesi mevkisinde, Muğdet G. idaresindeki 17 ACE 929 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralanan otomobillerdeki M.G, K.G, M.G, A.S. ve M.G, Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından durumları ağır oldukları belirlenen A.S. ve M.G, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.