Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ikisi ağır 5 kişi yaralandı.
Davut Y'nin kullandığı 36 AAT 341 plakalı araç, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Kızılırmak Şantiyesi mevkisinde, Muğdet G. idaresindeki 17 ACE 929 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yaralanan otomobillerdeki M.G, K.G, M.G, A.S. ve M.G, Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından durumları ağır oldukları belirlenen A.S. ve M.G, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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