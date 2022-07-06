Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen organizasyon için Atatürk Mahallesi'ndeki Tunceli Kapalı Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Vali Mehmet Ali Özkan, maçlara katılacak tüm sporculara başarı diledi.

Özkan, Tunceli'nin artık turizm, tarım ve spor şehri haline geldiğini belirterek, "Bu yolda hemşehrilerimiz ve arkadaşlarımızla hızla yürümeye ve yol almaya devam ediyoruz. Bugün de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonumuzun katkılarıyla burada bir ilki gerçekleştirme fırsatını bulduk." dedi.

Konuşmaların ardından turnuvaya katılan Türkiye B ve Irak ile Türkiye A ve İran milli takımları maç yaptı.

Organizasyon, 7 Temmuz'da sona erecek.​​​​​​