Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 15:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis’te yakalanan DEAŞ’lı terörist tutuklandı
Kilis’te jandarma tarafından yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ’lı terörist sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kilis şehir merkezinde icra edilen operasyon neticesinde yabancı uyruklu 1 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan terör örgütü üyesi İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinden sonra sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Etiketler: Kilis DEAŞ Terörle Mücadele
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