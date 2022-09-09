Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Sivas'ın Zara ilçesinde hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında cinsel saldırı suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G.'nin Zara ilçesinde bulunduğu adresi belirledi.
Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Sivas
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