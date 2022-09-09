Spor Toto Süper Lig ekipleri yurt içinden 100, yurt dışından ise 138 oyuncuyu kadrosuna kazandırdı. En çok transferi 20'şer oyuncuyla Bitexen Giresunspor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü yaptı.

6 yeni isimle sözleşme imzalayan Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ise en az futbolcuyu transfer eden takımlar oldu.

Şampiyonluk yaşayan kulüplerden Galatasaray 13, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş 12, Medipol Başakşehir 9 oyuncuyu renklerine bağladı.

Transferin en yaşlısı Serkan Kırıntılı

18 Süper Lig ekibinin kadrosuna kattığı 238 transferin yaş ortalaması 26 olarak gerçekleşti. Transferde en genç yaş ortalamasını 24,8 ile Corendon Alanyaspor tutturdu.

Fraport TAV Antalyaspor ise 28,42'lik yaş ortalamasıyla en tecrübeli oyuncuları tercih eden takım olarak dikkati çekti.

Bu arada transferin en yaşlı oyuncusu, 37 yıl 6 ay 25 gün ile Hangi Kredi Ümraniyespor'un kalecisi Serkan Kırıntılı oldu.

Adana Demirspor'un Gürcistan'ın Telavi takımından aldığı Giorgi Khabuliani de 18 yıl 5 ay 14 gün ile en genç transfer olarak kayıtlara geçti.