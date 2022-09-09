Vali Yiğitbaşı konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nın Afyonkarahisar’daki KYK yurtları paylaşımına atıfta bulunarak, “Hiçbir öğrencimiz yurtsuz kalmadı. Yurtlarımızın kapasitesindeki desteklerinden dolayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve tüm ekibine teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan, Afyonkarahisar kent merkezi ile birlikte 8 ilçedeki KYK yurtlarına toplamda 9 bin 479 kız, 4 bin 729 erkek olmak üzere toplamda 14 bin 208 öğrencinin yerleştirildiği belirtildi.