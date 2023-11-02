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Güncel
AA 02.11.2023 14:40

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu
[TRT Haber (arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 17-31 Ekim’de düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 549 captagon, 16 sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirildi, 26 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla, 22'si de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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