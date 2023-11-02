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Güncel
AA 02.11.2023 14:36

Belediyenin fırını ihtiyaç sahibi kadınlara ekmek kapısı oldu

Niğde Belediyesince 2 yıl önce modernize edilen ekmek fırını, dezavantajlı kadınlara gelir kapısı oldu.

Belediyenin fırını ihtiyaç sahibi kadınlara ekmek kapısı oldu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye bünyesinde atıl durumdaki ekmek fabrikasının yenilenmesi ve burada dezavantajlı kadınların istihdam edilmesi için bir süre önce proje hazırlanması talimatını verdi.

Yenilenen ve teknolojik cihazlarla modern hale getirilen fabrikada ihtiyaç sahibi kadınların çalışabilmesi için hazırlanan proje, Ahiler Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında yaklaşık 1,5 milyon lira destek aldı.

Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren ve saatte 5 bin 500 ekmek üretme kapasitesine sahip fırında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından destek alan 20 kadın çalışıyor, ekmeklerin satıldığı büfelerde engelli vatandaşlar istihdam ediliyor.

Fırının alım satım işleri sorumlusu Yasemin Kendir, işletmenin 2 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

Ekmeklerin 18 büfede satışa sunulduğunu belirten Kendir, "Büfelerimizde de engelli personellerimiz çalışıyor. Günde yaklaşık 15 bin rol ekmek de üretiyoruz. Bunlarla okulların, hastanelerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Daha hijyenik ortamda uygun fiyatla ekmek üretiyoruz. Niğde için çok farklı bir proje oldu" dedi.

Kendir, tesiste çalışan gıda mühendisinin ekmek üretimi için her gün reçete hazırladığını, laboratuvar analizlerine göre üretim yapıldığını belirtti.

"Tesisimizi büyütmek amacıyla ürünlerimizi çeşitlendirmeye başladık"

Hamurların hiçbir katkı maddesi olmadan ve el değmeden makinede hazırlandığını anlatan Kendir, şunları kaydetti:

"Normalde erkek personelin yapacağı birçok işi kadın personelimiz yapıyor. Mesai, gece saat 23.00-00.00 gibi başlıyor, sabah saat 08.00-09.00'a kadar sürüyor. Günlük ortalama 25 bin ekmek üretiyoruz. Niğde'de çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretiyoruz. Deprem zamanında bölgeye çok büyük katkısı oldu. Günlük yaklaşık 1000 glütensiz ekmek çıkarıyoruz. Tesisimizi daha da büyütmek amacıyla ürünlerimizi çeşitlendirmeye başladık. Tam buğday, çavdar, kepekli, tava ekmeği, simit, açma üretiyoruz"

Fırında 2 yıldır çalışan 33 yaşındaki Yasemin Tuncer de "Burada mutluyum ve huzurluyum. Gece çalışıyoruz, kadınlar için biraz zor ama hep birlikte yaptığımız için çok mutluyuz. Bize böyle bir istihdam sağladığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Eşimden ayrıyım ve çocuğumla yaşıyorum. Çok şükür ayaklarımın üzerinde durabiliyorum" diye konuştu.

"Mutluyuz, çalışıyoruz"

Fırın çalışanı 50 yaşındaki Nihal Tenikeci ise bu iş sayesinde gelirinin arttığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür eden Tenikeci, "Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Mutluyuz, çalışıyoruz. Çocuklarımıza daha iyi bakabiliyoruz. Hayat şartlarımız daha da yükseldi, refah içinde yaşamaya çalışıyoruz devletimiz ve başkanımız sayesinde, Allah razı olsun. Fabrikamız çok güzel, tertemiz, mis gibi. Ekmeklerimiz çok güzel" ifadelerini kullandı.

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