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Güncel
AA 02.11.2023 14:34

Eskişehir'de telefonda dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefonda dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de telefonda dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

Alpu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, telefonda kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara 180 bin liralık ziynet eşyası ile 2 bin 600 Türk lirasını teslim ederek dolandırıldığını belirten kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, zanlılardan H.B.'nin şehirler arası otobüsle başka bir kente seyir halinde olduğunu tespit etti.

Şüpheli, ekiplerce Aksaray'da ziynet eşyaları ve paralar ile yakalandı. Gözaltına alınan zanlı H.B. işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
 

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Dolandırıcılık Eskişehir
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