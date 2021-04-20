Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 13:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis’te trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kilis’te, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Ekrem Çetin Mahallesi Çevreyolunda M.P. yönetimindeki otomobil ile Suriye uyruklu A.İ. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.İ. yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 Acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Trafik Kazası
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