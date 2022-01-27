Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te ocak ayında 74 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te jandarma ekiplerince ocak ayında 74 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve Türkiye'ye yasa dışı girişlerin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ocak ayında Suriye uyruklu 74 kişi yakalandı.
Operasyonlarda, 2 araç, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 3 gündüz görüş dürbünü, gece görüş dürbünü, 3 termal kamera, bıçak ve 6 telsiz ele geçiren ekipler, yasa dışı göç organizasyonu yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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