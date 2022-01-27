Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 7 kilo 860 gram uyuşturucu ele geçirdi
[Fotoğraf: AA ]
Ankara'da jandarma ekipleri tarafından bir kişinin adresinde yapılan aramada, 7 kilo 860 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Ankara'nın Sincan A.T. adlı kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri araştırma başlattı.
A.T.'nin evinde narkotik köpeği Barut ile yapılan arama sonucunda satışa hazır 7 kilo 860 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfeğe el konuldu.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
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