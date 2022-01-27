Ankara'nın Sincan A.T. adlı kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri araştırma başlattı.

A.T.'nin evinde narkotik köpeği Barut ile yapılan arama sonucunda satışa hazır 7 kilo 860 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfeğe el konuldu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.