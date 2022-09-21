Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
Kilis'te bir apartmandan hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir apartmanda kablolara zarar verilerek, 2 kamera gözü ve bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli E.M.Y. yakalandı, diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışma sürüyor.
Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.
Etiketler: Hırsızlık
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