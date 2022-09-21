İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir apartmanda kablolara zarar verilerek, 2 kamera gözü ve bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli E.M.Y. yakalandı, diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışma sürüyor.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.