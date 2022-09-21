Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 11:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Define avcıları kazı alanında çay demlerken yakalandı
[Fotograf: İHA]
Afyonkarahisar'da define avcıları jandarma ekipleri tarafından kazı alanında çay demlerken yakalandı. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda soruşturma devam ediyor.
Bolvadin ilçesi Karayokuş Köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma harekete geçti.
Çevrede bir süre inceleme yapan ekipler iki kişiyi kazı alanında çay demlerken yakaladı.
Olayda, E.U., M.G. ve A.Y., isimli şahıslar gözaltına alındı.
Operasyonda ayrıca jeneratör, taş kırıcı matkap, kürek, tırmık, manivela, kerpeten, nacak ve 10 litre benzin ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Etiketler: Kaçak Kazı
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