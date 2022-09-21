Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Nallıhan’da traktörle işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: İHA]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kuş Cenneti yakınlarında traktör ile işçi taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
H.M.Ö. yönetimindeki traktör, Davutoğlan köyü yakınlarında sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı.
Kazada, H.M.Ö, H.Ü, G.H, H.B, H.M, E.C. ve S.Ç. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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