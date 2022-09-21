Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde 1750 metre yükseklikte bulunan ve bölge halkının içerisinde yaşayan yabani hayvanlar nedeniyle"korku mağarası" adını verdikleri mağaraya kimse giremiyor.

Kurt, tilki, kirpi, yarasa gibi birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yaptığı ileri sürülen ve yaklaşık 3 kilometrelik zorlu bir yolcuğunun ardından ulaşılabilen mağaranın dibini ise gören olmadı.

Bölgede turist rehberliği yapan Kemal Kurt, mağaranın karstik özelliğinin bulunduğunu anlatarak, "Mağaraya 3 kilometre zorlu bir yolculuğun ardından ulaşılıyor. Mağara 80 metre derinliğinde. Dar bir girişten sonra iki büyük galerisi olan mağarada çeşitli yaban hayvanları yaşıyor" dedi.

"Bölge halkı korkudan ziyaret edemiyor"

Mağaradaki gizem ve yabani hayvanlardan dolayı vatandaşların ziyaret etmeye korktuğunu söyleyen Kurt, "Vatandaşlar bölgeyi ziyaret etmekten korkuyor. Ulaşımı bölgedeki sarp yapı nedeniyle oldukça zor olan mağara turizme kazandırılabilir. Bu yapılabilirse ilçemiz için önemli bir nokta olabilecek bir mağara" diye konuştu.