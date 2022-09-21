Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar depolaması yapılarak kayak sezonunun daha erken bir dönemde açılması hedefleniyor. Daha önceki sezonlar aralık ayında açılırken sezonun 1 Kasım’da açılması planlanıyor.

Kar saklama, yağan karın özel araçlarla bir yerde toplanarak üzerinin ısıyı koruyan branda ve keçelerle kapatılması ile yapılıyor. Üzeri kapatılan kar erimeden diğer sezona kadar saklanabiliyor.

Daha sonra kayak pistine yayılan kar suni karlama ile desteklenerek kayak severler için hazır hale getiriliyor.

"Önceki yıl yağan karı depoluyoruz"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Pistler ve sosyal tesisler elden geçirilerek eksikler gideriliyor. Kış mevsiminde gelen turistlere çok daha güzel hizmet verebilmek için çalışıyoruz. Yeni pistler açıyoruz. Kışın dağda kar yağmadığı zaman suni karlama sistemimiz ile kar takviyesi yapıyoruz. Aynı bölgede göletlerimiz var göletlerimizin suyu sızdırmaması için de özel çalışmalar yapılıyor. Kayak sezonunu uzatabilmek içinde çalışmalarımız devam ediyor. Hava soğuyor fakat kar yağmadığı zaman suni karlama sistemi ile tüm pistleri kayak için hazır hale getiremiyoruz. Bunun için şu şekilde düşündük bir önceki yılın yağan karını depolayalım, sezon geldiği zaman da kar yağmayan dönemlerde biriktirdiğimiz ve depoladığımız karı pistlerin altına sererek üzerinde suni karlama ile oluşturacağımız karla kayak sezonunu daha erken açalım diye bir çalışma sistemi geliştirdik. Şu anda 4-5 ay süren kayak sezonunu 8-9 aya kadar çıkarmayı da planlıyoruz" dedi.