Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, yaklaşık 20 gün içerisinde çalışmalar tamamlanıp santralin devreye alınacağını söyledi.

ITSO Ekonomi Kampüsü'nde 1,2 megavatlık ana güç trafosu olduğunu ve bu trafoyu güneş enerjisi santralinde kullanacaklarını anlatan ITSO Başkanı Tutar, "Isparta'daki trafoların doluluk oranından dolayı buradaki 20 bin 500 metrekarelik alanı satın aldık.Oradaki elektriği buradaki elektriğimizle mahsup edeceğiz. Kalan enerjiyi de satarak, odamıza daimi bir gelir sağlayacağız. Santralin yatırımı 1 milyon 150 bin lira. Yatırımımız 4 yılda kendisini amorti edecek. Santralimizi ekim ayı sonuna kadar bitirip, enerjiyi sisteme vermeyi hedefliyoruz" dedi.