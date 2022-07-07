Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hemşire Fatma Solak'ın yakınlarının avukatları, kardeşi Abdullah Koca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla olası kastla yaralama" suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenilen tutuklu sanık Hasan Solak ve avukatı katıldı.

Sanık Solak, daha önce verdiği beyanlarını kabul ettiğini, üzerine atılı suçtan dolayı utandığını, yaşadığı olayın dini ve vicdani boyutuyla üzüldüğünü ve pişman olduğunu söyledi.

Bu olayı yapacak bir insan olmadığını öne süren sanık, eşiyle bir probleminin olmadığını, bütün sorunun kayınvalidesinden kaynaklandığını iddia etti.

Mahkeme başkanının "Kayınvaliden size ne yaptı?" sorusu üzerine sanık, kayınvalidesinin evlerinde kaldığı süre zarfında eşiyle kendisine bir şey sormadan kendi kendine işler yaptığını, evdeki eşyaları haberleri olmadan başkasına verdiğini, evdeki özel hayatına kadar karıştığını ifade etti.

Olaydan bir gün önce eşinin kendisini öperek işe gönderdiğini, iş yerindeyken eşini telefonla arayarak kayınvalidesinin hasta ve yaşlı olduğunu, çocuklara bakıcı tutmalarını istediklerini dile getiren Solak, bunun üzerine eşiyle tartıştığını ve maktulün kendisine her şeyin bittiğini, boşanmak istediğini belirtti.

Son 2 yılda yaşadıklarından dolayı kayınvalidesine karşı büyük öfke duyduğunu anlatan sanık Solak, olay günü eşinin kendisine "eve gelme" dediğinde kayınvalidesini öldürmeye karar verdiğini, iş yerindeki bilgisayara da "Dünyanın en güzel evliliğinin bu hale gelmesinin tek sorumlusu kaynanamdır." yazılı not bıraktığını söyledi.

Solak, Kilis Devlet Hastanesi'nde randevusu olan kayınvalidesini öldürmek için buraya gittiğini ancak eşinin hastaneye tek geldiğini, onla konuşmak istediğini ancak eşinin bunu reddettiğini ve kendisine küfür ettiğini daha sonra da olayın yaşandığını savundu.

Sanığın avukatı da müvekkilinin olayı bir anlık öfkeyle işlediğini, olayda haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Maktulün kardeşi Abdullah Koca ise sanıktan şikayetçi olduklarını, geçmiş yıllarda sanığın ablasıyla problem yaşadığını, kafasına silah dayadığını ve hamileyken tekmelediğini ileri sürdü.

Maktulün yakınlarının avukatı da sanığın olayı tasarlayarak, planlayarak işlediğini, sanığın suçu önleme göreviyle polis olma hususu da göz önüne alınarak en ağır cezayı almasını talep etti, kayınvalidesi N.K'yi öldürmeye teşebbüs etmesinin de ayrı bir suç olduğunu ifade etti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

Duruşma sonunda maktulün yakınlarının avukatı Erdal Emir, gazetecilere, suç önlemeye görevli olan bir kişinin tam aksine sağlık memuru olan eşinin hastane önünde canice, hiç korkmadan, gözünü kırpmadan ölümüne neden olduğunu ifade etti.

Yargılamanın devam edildiğini aktaran Emir, bir kadın cinayetinin daha önüne geçebilmek için mücadele edeceklerini kaydetti.

Hasan Solak, 22 Mart 2022'de Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi Fatma Solak ile karşılaşmış, çıkan tartışma sonrası tabancayla eşine ateş etmiş, seken kurşunlardan biri olay yerinde bulunan hemşire S.Ç'ye isabet etmişti. Yaralanan iki kadın, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Solak müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı tutuklanmıştı.