Kurban Bayramı dolayısıyla besiciler tarafından kurbanlıklar, Bingöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na getirildi.

Üreticiler, pazarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satmaya çalışıyor.

Canlı Hayvan Pazarı Müdürü Sami Kaysal, yaptığı açıklamada, şehir dışından da gelen besicilerin olduğunu dile getirerek, "Pazarda 5 bin küçükbaş, 500 de büyükbaş hayvan yer alıyor. Son günlerin iyi geçeceğini umut ediyoruz." dedi.

Besicilerden Fadıl Morkoyun da kasabın aldığı fiyatın altında hayvanlarını satışa sunduklarını kaydetti.