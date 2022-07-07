Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınbaba Mahallesinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

Yapılan aramada, şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yürütülen soruşturmada Kılınçoğlu Mahallesinde silah imalatı yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 17 fişek, silah parçası ve silah imalatında kullanılan malzemeler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.