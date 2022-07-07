Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte içki bulunduğu ihbarı alınan bir aracı durdurdu.
Araçtaki aramada, 12,5 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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