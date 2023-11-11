Kilis’te fidanlar toprakla buluştu

Cumhuriyetin 100.yılına özel Türkiye’nin 2023 farklı noktasında olduğu gibi Kilis'te de fidan dikimi gerçekleştirildi.



Kilis Musabeyli kırsalında '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' çerçevesinde düzenlenen fidan dikim törenine Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, vatandaşlar, öğrenciler, kurum ve STK temsilcileri katıldı.



Fidan dikimi töreninde konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, ‘‘Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında yayınlamış olduğu genelge ile milli ağaçlandırma seferberliğini Türkiye’nin her yerinde başlattık. Kilis’te kişi başına düşen yeşil alan oranı 16 metrekare ile Türkiye standartlarının üzerinde. 2022 yılında 500 bin fidan toprakla buluştu. Şuana kadar 2023 yılında 350 bin fidan toprakla buluşturduk. Hedefimiz geçen sene olduğu gibi 500 bin fidanı toprakla buluşturmak’’ dedi.