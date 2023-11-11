Aksaray'da otomobil ile kamyon çarpıştı 4 kişi yaralandı

Tayyar G. idaresindeki otomobil, Eskil Sanayi girişinde, Fazlı M. kontrolündeki kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Tayyar G. ile otomobildeki Saime, Merve ve Mehmet G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Saime G.’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanın oluşumu ve otomobilin camından bir kişinin dışarıya fırlaması yer aldı.