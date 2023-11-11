Çok Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.11.2023 14:40

Aksaray'da otomobil ile kamyon çarpıştı 4 kişi yaralandı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile kamyon çarpıştı 4 kişi yaralandı

Tayyar G. idaresindeki otomobil, Eskil Sanayi girişinde, Fazlı M. kontrolündeki kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Tayyar G. ile otomobildeki Saime, Merve ve Mehmet G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Saime G.’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanın oluşumu ve otomobilin camından bir kişinin dışarıya fırlaması yer aldı.

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
Muğla’da 79 noktada 62 bin 236 fidan dikimi gerçekleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkıyla dayanışmamızı perçinleyeceğiz
14:36
Sakarya'da gürültü kavgası: 1 ölü
13:44
Filistinli aktivist Meryem Ebu Dakka Fransa'dan sınır dışı edildi
13:40
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
13:36
Bakan Tunç: Yüksek mahkemelerde astlık üstlük ilişkisi yoktur
13:26
İsrail'in zorla göç ettirdiği Gazzeliler çile yolundan geçiyor
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Afyonkarahisar
Yakın Rotalar: Afyonkarahisar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ