Muğla’da 79 noktada 62 bin 236 fidan dikimi gerçekleştirildi

Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılına ithafen “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” sloganıyla gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Muğla ilinde 79 ayrı noktada 62 bin 236 adet fidan toprakla buluşturuldu.



"Muğla’mız orman varlığı bakımından şanslı bir il"



Fidan dikme töreninde konuşma yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık; “Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes' temasıyla 81 ilimizde başlattığı fidan dikim etkinliğini gerçekleştiriyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün bu yılki temasının 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes' olarak belirlenmesi, toprakla buluşturacağımız her bir fidanın 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimize ve değerlerine bağlılığımızın bir göstergesidir. Bugün diktiğimiz fidanlar Cumhuriyetimizin ikinci asrı boyunca yeşerecekler, büyüyecekler ve bir ormana dönüşecekler. Cumhuriyetimize, geleceğe, insanlığa nefes olacaklar. Ormanlar, bir ülkenin akciğerleri, ekolojik ve sosyal açıdan en büyük zenginlik ve yaşam kaynağıdır. Yaşadığımız dünya ve canlılar için ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir bir şekilde yönetmek oldukça önemlidir. O nedenle bugünü gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma günü olarak değerlendiriyor, ormanlarımızı geçmişten kalan miras değil, gelecek nesillerin bizlere emaneti olarak görüyoruz. Eşsiz doğası ve dünyada eşine eşine az rastlanır güzellikleriyle 'Yeryüzü Cenneti' olarak tabir ettiğimiz Muğla’mızın yüzölçümünün yüzde 68'i ormanlarla kaplıdır. Muğla’mız orman varlığı bakımından şanslı bir il. İlimizin sahip olduğu orman varlığını daha da arttırmak, çocuklarımıza ve gençlerimize ağaç ve orman sevgisini aşılamak ve daha yeşil bir Muğla için son 20 yılda yaklaşık 412 milyon ağacı toprakla buluşturduk. Diğer yandan orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması ve rehabilitasyonu kapsamında son bir yılda 2 milyon 693 bin fidan dikildi. Bugün il genelinde 79 noktada 62 bin 236 fidanı aynı gün toprakla buluşturacağız. Ağaçlandırma potansiyeli bulunan alanlarımız ile orman yangınlarından etkilenen sahalarımızı yeniden ağaçlandırılacağız. Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, geleceğe nefes olacak bu anlamlı çevre programı çerçevesinde yeşil seferberliğimizi hep birlikte devam ettireceğiz ”dedi.



Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut ise "7 Kasım 2019 tarih ve 30 bin 941 sayılı kanun ile Resmi Gazete'de yayınlanan 2019/24 Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesiller için yurdumuzu daha sağlıklı yaşana bilir kılmak için her yıl 11 Kasım gününün Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanması uygun görülmüştür. İklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde ağaçlandırmanın önemini vurgulandığı bugün burada bu amaçla dikilen her bir fidanın sadece Muğla’ya değil ülkemize ve dünyaya sayısız fayda sağlayarak geleceğe nefes olacağı şüphesizdir. Burada bugün hep birlikte değişik cinslerde 30 adet Toros sediri, 250 adet fıstık çamı, 800 adet kara selvi ve 20 adet lavanta olmak üzere toplam bin 400 adet fidan dikeceğiz. Diktiğimiz fidanın her biri geleceğe bir nefes olacaktır” dedi.