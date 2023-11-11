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Güncel
AA 11.11.2023 13:10

Diyarbakır'da 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu

Diyarbakır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 2 bin 23 fidan dikildi.

Diyarbakır'da 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yanındaki alanda düzenlenen etkinlikte, Vali Ali İhsan Su, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

Vali Su, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın orman varlığı olarak kötü bir durumda olmadığını, kentin yüzde 23'ünün ormanla kaplı bulunduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın orman konusunda Türkiye'de ilk 20'ye giren bir il olduğunu belirten Su, bunu geliştirmek için gayret ettiklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının ormanla ilgili çok önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Su, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları ve genelgeleri doğrultusunda 2019'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandır Günü olarak ilan edilmiştir. İnşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye yüzyılı vizyonuyla bu hizmetleri daha da geliştirerek devam ettireceğiz. İlimiz genelinde 17 ilçemizde 23 lokasyonda bugün 23 bin fidan dikilecek. Burada da 2 bin 23 fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Yıl boyu, fidan dikme mevsimi boyunca da ilimiz genelinde 500 bin fidanı toprakla buluşturacağız"

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