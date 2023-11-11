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Güncel
AA 11.11.2023 13:01

Hakkari'deki terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'deki terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 4-11 Kasım'da terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 3 biksi makineli tüfek, bu silaha ait 433 mühimmat ve 2 yedek namlu, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 58 mühimmat, RPG-7 roketatar, havan, 30 savunma tipi el bombası, 14,5 milimetrelik 132 doçka uçaksavar mühimmatı, 62 uçaksavar mühimmatı, 12 roketatar sevk fişeği, 100'lük mayon, boş mayon kutusu, hilti ucu, üçlü pil bloğu ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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