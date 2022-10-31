Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis ve 10 bin lira adli para cezası bulunan zanlı S.K'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından merkez Akpınar Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla S.K. yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.