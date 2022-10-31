Mobil mamografi aracı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesince yaklaşık 1 milyon liraya satın alındı. Sağlık Bakanlığınca yaklaşık 2,5 milyon lira bütçeyle tefrişatı yapılan mobil mamografi aracı için açılış töreni yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'da insanların en çok dolaşım sistemi hastalıklarından, ikinci sırada ise kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Hizmete alınan yeni aracın erken teşhisle ölümlerin önüne geçmesini temenni eden Çiftçi, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin'in, Çorum'a mobil mamografi cihazının kazandırılması gerektiğini söylemesi üzerine kurumlarla iş birliği yaparak aracı tedarik ettiklerini bildirdi.

Çorum'un 760 köyünün olduğunu hatırlatan Çiftçi, "12 bin 800 kilometrekare alana sahip bir iliz. 760 köyün her birinden insanların buraya gelmesi ve tarama yaptırması mümkün değil. Bu araç köylerimize gidecek, hastalarımızı taramadan geçirecek. Kanserde erken tanının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bir hastamızı bile erken teşhise alabilirsek bu bizim kazancımız olacak" dedi.