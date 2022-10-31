Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de taksiyle traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, traktörle taksinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
E.M.D. idaresindeki taksi, Kırıkkale-Çorum kara yolu Evliyalı köyü kavşağında, M.D'nin kullandığı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktörün arkasındaki römork yerinden çıkarak yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörde bulunan İ.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü M.D. ise ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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