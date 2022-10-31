Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 şüphelinin ev ve iş yerinde arama yaptı.

Ekiplerin yaptığı aramada, Roma dönemine ait 103 adet sikke ile 12 adet tarihi obje ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı.