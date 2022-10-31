Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Ordu'nun Perşembe ilçesinde ev ve iş yerinde yapılan aramada tarihi eser ele geçirilen 1 kişi yakalandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 şüphelinin ev ve iş yerinde arama yaptı.
Ekiplerin yaptığı aramada, Roma dönemine ait 103 adet sikke ile 12 adet tarihi obje ele geçirildi.
Şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı.
Etiketler: Ordu Tarihi Eser Roma Dönemi
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