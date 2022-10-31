Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Hizmet Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Yolları esip geçiyoruz, meme kanserini es geçmiyoruz" etkinliğine yaklaşık 65 gönüllü katıldı.

Tatvan sahilinde düzenlenen etkinliğe katılanlar, sahil şeridi boyunca pedal çevirdi, broşür dağıtarak meme kanserine dikkat çekti.

Derneğin Genel Sekreteri Maşallah Özel, meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu anlatan Özel, "Meme kanserinde farkındalığın artması için Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1-31 Ekim tarihleri Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 'Yolları esip geçiyoruz, meme kanserini es geçmiyoruz' etkinliğini düzenledik. Sahil yolunda pedal çevirdik. Bilgilendirici broşürler dağıttık, erken teşhisin önemini anlatmaya çalıştık. Etkinliğimize yaklaşık 65 gönüllü katıldı" dedi.