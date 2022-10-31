İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.

Aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve esrar, 13 bin 792 paket muhtelif ilaç, 2 bin 453 paket bandrolsüz sigara, gümrük kaçağı 3 cep telefonu, 355 cep telefonu aksesuarı, 95 puro, 21 elektronik sigara tütünü, 10 kilogram nargile tütünü ve sahte para ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.