Kentte daha önce inşaat sektörüyle uğraşan Veysel Karayel, yaklaşık 8 ay önce İstanbul'da bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tekstil sektöründe çalışma başlattı.

Memleketinde yatırım yapmaya karar veren Karayel, merkeze bağlı Sungu beldesinde İl Özel İdaresinin desteğiyle tekstil atölyesi kurdu.

Burada 220 kişiye iş imkanı sağlayan Karayel, günde 4 bin 500 kadın ve erkek gömleği üretimi yaptıklarını anlatarak, "Hem iç piyasaya çalışıyoruz hem de dış piyasaya ihracat yapıyoruz. Yılda kentimize yaklaşık 40 milyon liralık katkı sağlamayı hedefliyoruz. Almanya, Amerika, Ukrayna, Rusya ve diğer ülkelere ürünler gönderiyoruz. Devlet destekli çalışıyoruz. Devletin bize sunduğu sigorta, vergi teşviki ve bunun haricinde İŞ-KUR çalışanlarımız var. Mesleki eğitim kursunu başlattık. 70 kişiye yakın lise mezunu arkadaşımıza ustalık belgesi alacağız. Personelimizin yüzde 60'ı kadın. Avrupa standartlarında çalışıyoruz" dedi.