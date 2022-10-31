Dalıcı ördek türlerinin en irilerinden olan elmabaş ördeği, Dünya Doğa ve Doğal Hayatı Koruma Birliğinin "azalan" türler listesinde yer alıyor.

Renkleri ve zarif hareketleriyle dikkati çeken ördek türü, yaz aylarını Kuzey Yarımkürede geçirip kışın yaklaşmasıyla birlikte daha sıcak bölgelere göçüyor.

Elmabaşın güneye doğru göçüp kışı geçirdiği noktalar arasında mikroklima iklime sahip Iğdır'ın sulak alanları da bulunuyor.

Sonbaharda Ağrı Dağı eteğindeki Bulakbaşı ve Karasu sazlıklarına gelen tür, kışı bölgedeki yerleşim yerlerine göre daha sıcak olan Iğdır'da geçirip tekrar kuzeye dönüyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çelik, bu türün, sulak alanlar için önem arz eden ördek familyasından biri olduğunu söyledi.

"Kuşlar için birçok olanağı birlikte sunuyor"

Çelik, Iğdır'ın önemli kuş göç rotalarından biri olduğuna işaret ederek, "Kışı burada geçirdikten sonra baharın gelip havaların ısınmaya başlamasıyla serin bölgelere doğru göç hareketini gerçekleştiriyor. Elmabaş patkanın burada tespiti, popülasyon sayısının belirlenmesi kuş bilimi açısından oldukça önemli bir konu. Bölge yaban hayatı açısından oldukça zengin. Bu alanlar özellikle kuşlar için birçok olanağı birlikte sunuyor. Buraya göçen ve bu alanları göç mola noktası olarak kullanan birçok tür var, elmabaş da bu türlerden biri. Bu tür farklı renkleri ve güzelliğiyle kendine has, göze gelen türlerden biridir" dedi.