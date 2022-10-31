Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde yürüyüş yapan Fehmi Özkul, hareketsiz duran deniz kaplumbağasını görünce durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan incelemede öldüğü anlaşılan deniz kaplumbağası, gömülmek üzere uygun bir alana götürüldü.