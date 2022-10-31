Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça sahilinde ölü caretta caretta bulundu
Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta ölü bulundu.
Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde yürüyüş yapan Fehmi Özkul, hareketsiz duran deniz kaplumbağasını görünce durumu yetkililere bildirdi.
Yapılan incelemede öldüğü anlaşılan deniz kaplumbağası, gömülmek üzere uygun bir alana götürüldü.
Etiketler: Muğla Caretta Caretta
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