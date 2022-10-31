Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta seyir halindeki otomobil alev aldı
[Fotograf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.
Ahmet Avcı yönetimindeki otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Gürçayır beldesi yakınlarında motor kısmından yanmaya başladı.
Yangını fark eden Gürçayır İlk/Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Biray Köçen, yangın tüpüyle araca müdahale etti.
Yangın bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçta hasar oluştu.
Avcı, seyir halindeyken aracının motor kısmından biranda alev aldığını söyledi.
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