Çamtepe mevkisinde düzenlenen yarışlara Samsun, Çorum, Tokat, Sivas, Amasya, Düzce ve Sinop'tan 59 yarışmacı katıldı.

Yarışların startını Kaymakam Ali Cemal Altınöz ve Belediye Başkanı Zehra Özyol verdi.

Kaymakam Altınöz, heyecan dolu bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden Altınöz, yarışmacılara ise başarılar diledi.