Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında "hırsızlık" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin ile 35 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Firari hükümlü Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Eskişehir Uyuşturucu Hırsızlık
Son Haberler
- 13:15
- 13:15
- 13:26
- 13:07
- 13:05
Sıradaki Haber
Kütahya'da minibüsle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz