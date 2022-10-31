Kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında "hırsızlık" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin ile 35 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Firari hükümlü Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.