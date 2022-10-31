Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da minibüsle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, minibüs ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yol bakım aracının çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Cemal A. yönetimindeki minibüs, Tavşanlı-Balıkesir Çevre Yolu Tunçbilek Caddesi Kavşağı'nda, Hakan Dirgin'in kullandığı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yol bakım aracıyla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyon sürücüsü Dirgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan minibüs sürücüsü Cemal A, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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