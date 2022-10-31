Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da uçuruma düşen inek kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Giresun'da uçuruma düşen inek, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.
Burhaniye köyünde yaşayan Ş.B, kaybolan ineğinin uçuruma düştüğünü belirledi.
Hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan sahibi ve köy sakinleri, AKUT Giresun biriminden yardım istedi.
Yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan ekiplerin halat yardımıyla çıkardığı inek, sahibine teslim edildi.
Etiketler: Giresun
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