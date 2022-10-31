Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde toz çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Düzce-Yığılca kara yolunda seyreden Muhammet Ş. idaresindeki toz çimento yüklü silobas, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce çıkarılan yaralı sürücü, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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