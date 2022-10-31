Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele doğrultusunda Kozlu ve Merkez'de iki ayrı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 10 gram kubar esrar, bir adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 3 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda operasyon sonucunda hakkında işlem yapılan iki şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı.