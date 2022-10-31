Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 11:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: İHA]
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele doğrultusunda Kozlu ve Merkez'de iki ayrı operasyon düzenlendi.
Aramalarda 10 gram kubar esrar, bir adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 3 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı 4 adet cep telefonu ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda operasyon sonucunda hakkında işlem yapılan iki şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Etiketler: Zonguldak Uyuşturucu
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