Enstitü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin, yaklaşık bir yıldır yaptıkları çalışma sonunda içeriğinde yüzde 25 aronya, yüzde 75 üzüm suyunun bulunduğu meyve suyunu üretmeye başladıklarını söyledi.

Bu sene üreticilerden aldıkları aronyalardan 200 litre aronya suyu elde ettiklerini anlatan Seçkin, 800 kilo üzüm suyu ile yaklaşık 1 ton "Aronyalı üzüm suyu" yaptıklarını vurguladı.

Yapılan çalışmayla hoş bir tat elde ettiklerine söyleyen Seçkin, "Üreticilerimiz, 'bunu en iyi nasıl değerlendiririz' diye geldiklerinde, kurumumuzda üretilen üzüm suyu ile karışımının sağlanması yönünde fikir ortaya koyduk. Çalışmaya başladık ve farklı karışımlarda aronyalı üzüm suyu ürettik. Bazı karışım oranları beğenildi. Bazıları beğenilmedi. Bununla ilgili araştırma ve çalışmalar yaptık. Aronyanın meyvesinden kaynaklı buruk bir tadı var. Üzüm suyu şekerli bir meyve suyu olduğu için ikisi beraber hoş bir tat elde etmiş olduk. Geçen sene en çok beğenilen, içerisinde yüzde 25 aronya yüzde 75 üzüm bulunan meyve suyunu üretmiş olacağız. Yakın zamanda satışa sunmayı düşünüyoruz" dedi.