Şevki Erdoğan yönetimindeki panelvan araç, kara yolundan meraya geçiş yapan büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada, araçtaki Bari Akman, Nihat Korkmaz, Orhan Göngör ve Kemal Bican yaralandı. Aracın çarptığı 5 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.