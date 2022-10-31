Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta sürüye çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı, 5 hayvan telef oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde panelvan aracın büyükbaş hayvan sürüsüne çarptığı kazada 4 kişi yaralandı, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Şevki Erdoğan yönetimindeki panelvan araç, kara yolundan meraya geçiş yapan büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
Kazada, araçtaki Bari Akman, Nihat Korkmaz, Orhan Göngör ve Kemal Bican yaralandı. Aracın çarptığı 5 büyükbaş hayvan ise telef oldu.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kars Trafik Kazası
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