Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 24-30 Ekim'de gerçekleştirilen 5 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan 2 araca el konuldu.
Etiketler: Van Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık
Son Haberler
- 11:42
- 11:43
- 11:25
- 11:25
- 11:51
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz