Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Bilecik’te karşıdan kaşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı, 2 kişi yaralandı.
Bilecik Merkezden, Sanayi istikametine seyir halindeki Ömer Kayra Ü. idaresindeki motosiklet, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen Duran İsmail K'ye çarptı.
Meydana gelen kazada devrilen motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Bilecik
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