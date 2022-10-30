Ulusal İstatistik Bürosu, ocak-eylül döneminde ham petrol çıktısının yıllık bazda yüzde 3 artarak 153,75 milyon tona ulaştığını duyurdu.

Xinhua'nın haberine göre, aynı dönemde işlenmiş petrol üretimi de yüzde 1,9 artışla 56,81 milyon tona ulaştı.

"Worldometer" adlı internet sitesinin verilerine göre, Çin, yıllık petrol üretiminde ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.