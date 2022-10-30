Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de ham petrol üretimi 9 ayda yüzde 3 arttı
[Fotograf: Reuters]
Çin'de ham petrol üretimi, Ocak-Eylül 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi.
Ulusal İstatistik Bürosu, ocak-eylül döneminde ham petrol çıktısının yıllık bazda yüzde 3 artarak 153,75 milyon tona ulaştığını duyurdu.
Xinhua'nın haberine göre, aynı dönemde işlenmiş petrol üretimi de yüzde 1,9 artışla 56,81 milyon tona ulaştı.
"Worldometer" adlı internet sitesinin verilerine göre, Çin, yıllık petrol üretiminde ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ardından dördüncü sırada yer alıyor.
Etiketler: Çin Ekonomisi Çin
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