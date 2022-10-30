Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 06:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı
[Fotograf: AA]
Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.
Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce vatandaş, marşlar söyleyip fener alayını izledi.
Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Etiketler: Eskişehir
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